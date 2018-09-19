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Adana’daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 00:25 | Son Güncelleme

Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi - Yangın nedeniyle 150 arı kovanı ise sahibi tarafından yangın alanından tek tek uzaklaştırıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen yaptığı açıklamada, Sırelif mevkisinde çıkan yangına tüm ekiplerle müdahale edildiğini belirtti.

Yangının kısmen kontrol altına alındığınıaktaran Önen,"Kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alacağız. Soğutma işlemlerimiz devam edecek. 32 arazöz, su tankımız, üç adet dozerimiz, iki adet greyderimiz yangına müdahale ediyor." dedi.

Yangının çıktığı ormanlık alanda 150 kovan arısı bulunan İsmail Büyüköztürk ise arılarını alevden etkilenmemeleri için tek tek uzaklaştırmaya çalıştı.

Büyüköztürk, yangından kovanlarının zarar görmediğini ancak arılarının dumandan etkilenmiş olabileceğini kaydetti.

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