Adana’daki orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen yaptığı açıklamada, Sırelif mevkisinde çıkan yangına tüm ekiplerle müdahale edildiğini belirtti.
Yangının kısmen kontrol altına alındığınıaktaran Önen,"Kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alacağız. Soğutma işlemlerimiz devam edecek. 32 arazöz, su tankımız, üç adet dozerimiz, iki adet greyderimiz yangına müdahale ediyor." dedi.
Yangının çıktığı ormanlık alanda 150 kovan arısı bulunan İsmail Büyüköztürk ise arılarını alevden etkilenmemeleri için tek tek uzaklaştırmaya çalıştı.
Büyüköztürk, yangından kovanlarının zarar görmediğini ancak arılarının dumandan etkilenmiş olabileceğini kaydetti.
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