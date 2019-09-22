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Adana'daki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 01:29 | Son Güncelleme

Kozan'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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adana kale Kozan yangın

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