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Adana’daki orman yangını söndürüldü

06.01.2021 22:37 | Son Güncelleme:
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Adana’daki orman yangını söndürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dekarlık alan yangından zarar gördü.Kuyubeli Mahallesi’nde akşam saat 21.30 sularında başlayan yangın Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 dekarlık alan yangından zarar gördü.
Kuyubeli Mahallesi’nde akşam saat 21.30 sularında başlayan yangın Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangına 3 arasöz ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale edilerek yangın söndürülürken yangında 2 dekarlık kızılçam ağaçlarının bulunduğu alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kuyubeli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 23 Ağustos 2020’de çıkan yangında yaklaşık 200 hektarlık kızılçam ormanı yanmış, 8 mahalle yangından zarar görmüştü.

Adana’daki orman yangını söndürüldü

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