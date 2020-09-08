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Adana’daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:14 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve köy sakinlerinin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor.Bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boztahta Mahallesi Karahallı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve köy sakinlerinin müdahalesi ile söndürülmeye çalışılıyor.
Bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Boztahta Mahallesi Karahallı mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ormanlık bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar hemen yangın söndürme ekiplerine haber verdiler.
23 Ağustos’ta Kuyubeli Mahallesi’nde çıkan yangından dolayı bölgede konuşlanan ekipler çıkan yangına hemen müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu çıkan yangına 16 arazöz, 10 su tankı, 12 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 80 yangın işçisi, 100’e yakın köylü ile müdahale sürüyor.
Köylüler ciğerlerinin yandığını ifade ederek bunu yakan insanın ne bu dünyada ne ahirette hesap veremeyeceğini ifade etti.
Vatandaşlar, yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi için çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

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