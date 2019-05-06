Adana'da, hasarlı araçların sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek suç örgütü kapsamında dolandırdıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 19 şüphelinin, 7 yıldan 412 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Okan A, kardeşi Eren A. ve Turgut E. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları geldi.
Mahkeme başkanı, sanıklara iddianameyi okuyup haklarındaki suçlamaları söyledikten sonra savunmalarını yapmalarını istedi.
Suç örgütünün elebaşısı olduğu öne sürülen Okan A. savunmasında, suç amaçlı örgüt kurmadığını ve yöneticisi olmadığını iddia etti.
İnternetten hasarlı ya da pert olmuş araçları tespit ettiğini belirten Okan A, 29 ayrı dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak ayrı ayrı bilgi verdi.
Kardeşi Eren A'nın dolandırıcılık yapmak istemediğini ifade eden Okan A, "Ancak benim baskım sonucunda bu işlere yardım ediyordu. Turgut E. benim yanımda çalışmıyordu. Annemin suçu yok. Bir keresinde annemin hesabına para aktardık ancak annem dolandırıcılık parası olduğunu bilmiyordu." şeklinde savunma yaptı.
Okan A, hesaplarını kullandıkları kişilerin dolandırıcılık olayını bilmediğini, bu kişilere 50-100 lira gibi harçlık verdiğini anlattı.
Kardeşi Eren A. da örgüt yöneticiliği ve üyeliğinin olmadığını savundu.
Ağabeyi Okan A’nın bir kağıda bazı isimleri yazıp aramasını istediğini iddia eden Eren A, "Kendimi Bahadır veya Hakan olarak tanıttıktan sonra ağabeyimin kağıda yazdıklarını söyledim. Bu şekilde aradığım birkaç müşteki vardır." dedi.
Turgut E. ise Okan A'nın dediği yerlerden parayı alıp teslim ettiğini belirterek, "R.Ç'nin hesabına 10 bin lira geldiğinde Okan bana 500 lira verdi. Olayların 2 ya da 3'ünde adım geçmektedir. Bu olayların dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum. Okan bana 'Hesap bulursan harçlık alırsın' demişti." ifadesini kullandı.
Sanıklardan Okan A. ve Eren A'nın anneleri Aynur E. de dolandırıcılık olaylarıyla ilgisinin olmadığını savunarak, "Okan 'Arkadaşımdan para gelecek' diyerek hesabımı istedi. Ben de verdim. Para gelince çekip Okan'a verdim." şeklinde savunma yaptı.
Diğer sanıklar da dolandırıcılık olayı ile ilgilerinin olmadığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.
- Olay
Adana'da hasarlı araçların sahiplerini sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek suç örgütü kapsamında dolandırdıkları iddia edilen 3'ü tutuklu 19 şüpheli hakkında dava açılmıştı.
İddianamede, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen sanık ile kardeşinin, kendilerini sigorta şirketi yöneticisi olarak tanıtıp irtibat kurduğu araç sahipleri, servis görevlileri ile çok sayıda kişiyi "pert araçların satışını yapacakları" yalanıyla kandırıp dolandırdığı bilgisine yer verilmişti.