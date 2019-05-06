Kardeşi Eren A'nın dolandırıcılık yapmak istemediğini ifade eden Okan A, "Ancak benim baskım sonucunda bu işlere yardım ediyordu. Turgut E. benim yanımda çalışmıyordu. Annemin suçu yok. Bir keresinde annemin hesabına para aktardık ancak annem dolandırıcılık parası olduğunu bilmiyordu." şeklinde savunma yaptı.

İnternetten hasarlı ya da pert olmuş araçları tespit ettiğini belirten Okan A, 29 ayrı dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak ayrı ayrı bilgi verdi.

Suç örgütünün elebaşısı olduğu öne sürülen Okan A. savunmasında, suç amaçlı örgüt kurmadığını ve yöneticisi olmadığını iddia etti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Okan A, kardeşi Eren A. ve Turgut E. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları geldi.

Okan A, hesaplarını kullandıkları kişilerin dolandırıcılık olayını bilmediğini, bu kişilere 50-100 lira gibi harçlık verdiğini anlattı.

Kardeşi Eren A. da örgüt yöneticiliği ve üyeliğinin olmadığını savundu.

Ağabeyi Okan A’nın bir kağıda bazı isimleri yazıp aramasını istediğini iddia eden Eren A, "Kendimi Bahadır veya Hakan olarak tanıttıktan sonra ağabeyimin kağıda yazdıklarını söyledim. Bu şekilde aradığım birkaç müşteki vardır." dedi.

Turgut E. ise Okan A'nın dediği yerlerden parayı alıp teslim ettiğini belirterek, "R.Ç'nin hesabına 10 bin lira geldiğinde Okan bana 500 lira verdi. Olayların 2 ya da 3'ünde adım geçmektedir. Bu olayların dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum. Okan bana 'Hesap bulursan harçlık alırsın' demişti." ifadesini kullandı.

Sanıklardan Okan A. ve Eren A'nın anneleri Aynur E. de dolandırıcılık olaylarıyla ilgisinin olmadığını savunarak, "Okan 'Arkadaşımdan para gelecek' diyerek hesabımı istedi. Ben de verdim. Para gelince çekip Okan'a verdim." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da dolandırıcılık olayı ile ilgilerinin olmadığını öne sürdü.