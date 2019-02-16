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Adana'daki PKK operasyonunda 13 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 13:10 | Son Güncelleme

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında yakalanışının yıl dönümü öncesinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce sokak eylemlerine karıştığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerine 14 Şubat günü sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, 38 adrese eş zamanlı girildi. Evlerin kapılarını koçbaşlarıyla kırıp, giren ekipler, aralarında 18 yaşından küçük kişilerin de olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerden 13'ünün sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı saptandı. 13 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.

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