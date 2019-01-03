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Adana'daki PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

ADANA'da, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3'ü kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, HDP il binasındaki odada terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3'ü kadın 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, pazar günü, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişiden 3'ü kadın 5 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek olduğu belirlendi. Şüphelilerin, HDP il binasındaki odada Öcalan'ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşarak, örgüt propagandası yaptığı belirtildi. Emniyette sorgulananlardan Mehmet Ali G.'nin Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Başkanı olduğu, Olcay S.'nin Halkların Demokratik Kongresi Sözcüsü olduğu, Hasan K.'nin de bir derneğin eş başkanı olduğu ortaya çıktı. Hasan K.'nin evinde yapılan aramada ise 2 av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3'ü kadın 5 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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