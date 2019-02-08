Adana'daki PKK/KCK davasında karar

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin davada yargılanan 2 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün ile 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Z.E. ve D.D. ile avukatları katıldı.
Sanık D.D, savunmasında daha önce etkin pişmanlığa dair kapsamlı beyanlarda bulunduğunu belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.
Sanık Z.E. de suçlamaları reddederek, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların üzerilerine atılı suçtan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık D.D'yi ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, sanık Z.E'yi ise ''örgüte yardım etmek'' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
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