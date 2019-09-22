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Adana'daki "provokasyon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 20:11 | Son Güncelleme

Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardınan olayı provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 138 kişiden 9'u, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı - Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı uygulandı

Adana'daki "provokasyon" operasyonu

Seyhan ilçesinde bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasının ardınan olayı provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 138 kişiden 9'u serbest bırakıldı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede 20 Eylül'de bir çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden halkı provoke ettiği iddiasıyla gözaltına alınanlardan 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli hakkında, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı uygulandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündükleri eve zarar vermek istemişti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, saldırı girişimini önlemiş, daha sonra bir grup, bölgedeki bazı iş yerleri ile araçlara zarar vermişti.

Cinsel istismar olayıyla ilgili yapılan tahkikat sonucunda, gözaltına alınan 15 yaşındaki A.K. tutuklanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olayı provoke ettiği ileri sürülen 138 kişi gözaltına alınmıştı.

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