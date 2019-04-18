Adana'daki radyoaktif madde operasyonu

Adana'da, kaliforniyum (radyoaktif element) olduğu öne sürülen maddeyi satmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 12 Nisan'da düzenlenen operasyonda, internet üzerinden kaliforniyum satmak istediği iddiasıyla yakaladığı Suriyeli Abdulkerim M'nin verdiği bilgiler doğrultusunda H.U. ve İ.K'yi de gözaltına aldı.

Abdulkerim M'nin ifadesinde, çalıştığı iş yerindeki montunun cebinde ele geçirilen kaliforniyum olduğu iddia edilen kan tüpüne doldurulmuş maddeyi satmak için H.U. ve İ.K'dan yardım istediği öğrenildi.

Suriye'deki bir akrabasının gönderdiği maddeyi 20 bin dolara satmaya çalıştığı iddia edilen Abdulkerim M'nin, kan tüpündeki maddenin geçekten kaliforniyum olup olmadığını bilmediğini iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 3 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilen maddenin niteliğiyle ilgili sonucun beklendiği bildirildi.