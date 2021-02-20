Adana’daki rüşvet operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest

Adana’nın Karataş ilçesinde, hazine arazilerinin rüşvet karşılığı usulsüz olarak satışını gerçekleştirdikleri iddia edilen 9 zanlıdan 6’sı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu yaklaşık bin dönümü bulan hazine arazisinin rüşvet karşılığı ilçe dışından birilerine peşkeş çekildiğini tespit etti. Yaklaşık bin dönüm arazinin devir işlemleriyle ilgili 3 milyon liralık bir rüşvetin döndüğü iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine yapılan operasyonda Karataş’ın Bebeli Mahallesi muhtarı H.T, Milli Emlak Müdürlüğü memurları Y.Ç. ve M.T. ile A.K, H.K., S.Ç., A.K, H.K. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılardan A.K., H.K. ve S.Ç. ilk ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken adliyeye sevk edilen muhtar H.T. ve Milli Emlak Müdürlüğünde görevli memurlarında olduğu 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

