Adana'daki sahte içki soruşturması

Adana'da sahte içki ürettikleri iddiasıyla yakalanan 5'i tutuklu 20 kişi hakkında 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince, 17 Ekim ve 7 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan operasyonlarda, farklı adreslerde sahte içki üretip piyasaya sürdükleri iddiasıyla yakalanan 5'i tutuklu 20 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar ile ilgili "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası’na muhalefet" suçundan iddianame hazırladı. Savcı, sanıkların 3 yıldan 7 yıl 6’şar aya kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Adana 1.Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan inceleme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, sanıklara yönelik yapılan operasyonlarda, bin 769 şişe sahte içki, 27 şişe sahte viski, 240 litre etil alkol, bin 150 şişe kapağı, 4 bin 795 sahte içki bandrolü, 2 bin 627 boş içki şişesi ve bir alkolün yoğunluğunu ölçme cihazı ele geçirildiği belirtildi.