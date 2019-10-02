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Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 02:48 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin cenazeleri morga götürüldü

ESKİŞEHİR (AA) - Adana'da polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen ve Eskişehir'de bulundukları hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada öldürülen terör örgütü MLKP üyesi iki teröristin cenazeleri, morga götürüldü.

Adana'da, 25 Eylül'de polislerin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen iki terörist, Büyükdere Mahallesi Ermutlu Sokak'taki hücre evine polis tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, hücre evindeki incelemelerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana Eskişehir terörist

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