HABER

Adana'daki silahlı aile kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 02:19 | Son Güncelleme

Bir kişinin boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı babaevine giderek düzenlediği silahlı saldırıda yaralananlardan biri daha kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Saldırıda yaşamını yitiren zanlının eşinin yanı sıra kayınbiraderi ve baldızının cenazeleri Adana Adli Tıp Birimi morguna kaldırıldı

Adana'da bir kişinin, boşanma aşamasındaki eşinin babaevine düzenlediği ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaralananlardan biri daha kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö'nün, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki babaevine düzenlediği silahlı saldırıda yaralanan ardından özel bir hastaneye kaldırılan kayınbiraderi Bahri İrketi de yaşamını yitirdi.

Bahri İrketi'nin yanı sıra saldırıda daha önce hayatını kaybeden Ayla Ö. ve Reyhan İrketi'nin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö'nün kaldığı babaevine giden zanlı Mehmet Ö. ile aile bireyleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Bunun üzerine Mehmet Ö, tabancayla eşi Ayla Ö. ile kayınbiraderi Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'yi yaralayıp kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayla Ö. ve Reyhan İrketi müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Bahri ve Hacer İrketi ise tedavi altına alınmıştı.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Fatih Erbakan: Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruzFatih Erbakan: Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz
Damat dehşeti! Eşinin babasının evini basıp kurşun yağdırdıDamat dehşeti! Eşinin babasının evini basıp kurşun yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana boşanma aşaması silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

Ankara'da flaş gelişme! Mansur Yavaş mazbatasını alıyor

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

YSK, AK Parti'nin itirazını reddetti! Oylar yeniden sayılmayacak

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Aracını böyle bırakıp kaçtı!

Damat dehşeti! Eşinin babasının evini bastı: Ölü ve yaralılar var!

Damat dehşeti! Eşinin babasının evini basıp kurşun yağdırdı

Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Çok acı haber! Eve gelip o halde görünce şoka girdi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.