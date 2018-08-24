Adana'daki silahlı kavga

Adana'da, yoldan geçen baba ve kızının da arasında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında şüphelileri belirledi.
Ekipler, kavgadaki silahı kullandığı iddia edilen D.A. ve oğulları E.A. ile U.A'yı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada iki pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Gülbahçesi Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, Umut B. ile motosikletle olay yerinden geçen Mehmet ve 8 yaşındaki kızı Berfin Yaşar yaralanmıştı. Şüpheliler olayın ardından kaçmıştı.
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