HABER

Adana'daki silahlı kavga davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yargılanan 7 sanıktan 3'üne hapis cezası verildi

Adana’da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yargılanan 7 sanıktan 3'ünün 2 yıl 4 aydan, 17 yıl 11 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, diğerlerinin de beraatine karar verildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ayhan Bener, Muhammet Tıdım ile tutuksuzlar Mert Kan Bener, F.T. (14) ile taraf avukatları geldi.

Sanıklardan Bener savunmasında, olay çıkmaması için çok mücadele ettiğini, öldürme kastının olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Muhammet Tıdım ise olay sırasında silah kullanmadığını öne sürerek, “Kimseye zarar vermedim. Taş dahi atmadım. Neden öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmam isteniyor anlamış değilim.” dedi.

Bener’in oğlu Mert Kan Bener de suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ayhan Bener’i 17 yıl 11 ay, oğlu Mert Kan Bener'i 4 yıl 9 ay 15 gün, Muhammet Tıdım'ı ise 2 yıl 4 ay 20 gün hapisle cezalandırdı. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 25 Mart 2018’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Tolga Cabadak (16) öldürülmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
Besni'de 100 kişilik işe 864 başvuruBesni'de 100 kişilik işe 864 başvuru
Devraldığı belediyenin borçlarını afişle duyurduDevraldığı belediyenin borçlarını afişle duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava karar

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Bir zamanlar seks bağımlısı olan 5 ünlü isim

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Esenyurt'ata korkutan yangın

İçerenköy'de yol çöktü

İçerenköy'de yol çöktü

59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.