Adana'daki silahlı kavga davasında karar

Adana’da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yargılanan 7 sanıktan 3'ünün 2 yıl 4 aydan, 17 yıl 11 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, diğerlerinin de beraatine karar verildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ayhan Bener, Muhammet Tıdım ile tutuksuzlar Mert Kan Bener, F.T. (14) ile taraf avukatları geldi.

Sanıklardan Bener savunmasında, olay çıkmaması için çok mücadele ettiğini, öldürme kastının olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Muhammet Tıdım ise olay sırasında silah kullanmadığını öne sürerek, “Kimseye zarar vermedim. Taş dahi atmadım. Neden öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmam isteniyor anlamış değilim.” dedi.

Bener’in oğlu Mert Kan Bener de suçsuz olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ayhan Bener’i 17 yıl 11 ay, oğlu Mert Kan Bener'i 4 yıl 9 ay 15 gün, Muhammet Tıdım'ı ise 2 yıl 4 ay 20 gün hapisle cezalandırdı. Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde 25 Mart 2018’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Tolga Cabadak (16) öldürülmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.

