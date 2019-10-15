HABER

Adana'daki silahlı kavga davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 8 sanıktan 6'sına ceza verildi

Adana'da bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4'ü tutuklu 8 sanıktan 6'sı cezaya çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ahmet K, oğulları Ferdi, Maşallah ve Nevzat K. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasında araştırılacak başka husus olmadığını belirtti.

Olayda yaralanan Fatih Durdu, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, “Sırtımdaki kurşunun ağrısı halen devam etmektedir. Kurşun hala çıkarılmamıştır. Psikolojik olarak çok zor durumdayım." dedi.

Öldürülen Yasin Durdu'nun eşi Heyhat Durdu, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Ferdi K, son savunmasında olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

Nevzat K. ise iftira nedeniyle 20 ayı aşkın süredir tutuklu olduğunu ve olayda kimseyi darbetmediğini savundu.

Sanıkların babası Ahmet K, olay nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet K. ile oğulları Maşallah, Nevzat ve Ferdi K'yi "kasten adam öldürme ve adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 22'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum etti.

Diğer sanıklar Hamza K'ye "kasten öldürme suçuna yardım etme ve adam öldürmeye teşebbüsten" 11 yıl 3 ay, Fatih A’ya "suç delillerini gizlemekten" 3 bin lira adli para cezası verildi.

Ağabeyinin suçunu üstlenmek isteyen 17 yaşındaki F.K'ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verilirken, Önder K. ise beraat etti.

Heyet, tutuklu baba ve oğullarının tutukluluğunun devamını da kararlaştırdı.

Adana'da 28 Kasım 2017'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Yasin Durdu tabancayla öldürülmüş, kardeşi Fatih Durdu yaralanmıştı.

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Çanakkale’de 83 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 83 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de yatık duran binalar için tahliye tebligatı (2)İzmir'de yatık duran binalar için tahliye tebligatı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana adana-baba dava

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

Elazığ'da korkutan yangın

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin görüntülerini paylaştı!

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

Son dakika: Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

36 ilde PKK ve DEAŞ operasyonu!

36 ilde PKK ve DEAŞ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.