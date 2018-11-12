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Adana'daki silahlı kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

Merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı - Görüntülerde, önce taşlı ve sopalı kavga eden iki grubun daha sonra silahlarla birbirlerine ateş ettiği görülüyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşiloba Mahallesi'nde bir hafta önce alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, iki kişinin iş yerlerinin önüne gelen dört kişiyle aniden kavga etmeye başlamaları ve daha sonra iş yerinde elinde sopa bulunan 4 kişinin de kavgaya dahil olması yer alıyor. Kamera kayıtlarında, önce taşlı ve sopalı kavga eden iki grubun daha sonra silahlarla birbirlerine ateş ettiği görülüyor

Bir kişinin tabancayla ateş etmesi ve gruptakilerin bu şahsa müdahalesi, kavga anında meydana gelenler ve Mehmet Akif Yıldız'ın vurulması sonrası yaşanan panik de güvenlik kameralarına yansıdı.

- Olay

Yeşiloba Mahallesi'nde 5 Kasım'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Akif Yıldız tabancayla başından vurularak yaşamını yitirmiş, dört kişi de yaralanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan şüphelilerden R.B, U.C.B, E.N.O. ve Ö.E. tutuklanmış, M.B, B.E, M.U. ve A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Taraflar arasındaki husumetin, emlakçı U.C.B'nin, M.B'ye iş yeri kiraladığı ancak 2 bin 500 liralık komisyonunu alamadığı için meydana geldiği iddia edilmişti.

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