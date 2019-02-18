Adana'daki silahlı saldırı davasında karar

Adana'da seyir halindeki otomobilden ateş açılması sonucu iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Çelik ile müştekiler Umutcan Baydar ile Ramazan Gülbahar ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık Hakan Çelik'in ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan ikişer kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Müştekiler de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Hakan Çelik ise savunmasında, olayda ateş eden kişinin kendisi olmadığı ve tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Tanık beyanlarında çelişkiler mevcuttur. Ben silahlı saldırı eylemini yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti de sanık Hakan Çelik'i müşteki Umutcan Baydar'ı ''kasten öldürmeye teşebbüs suçundan'' toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana'da 10 Mayıs 2013'de meydana gelen olayda, Tarık Baydar'a ait iş yerinin önüne otomobille gelen kişi tarafından ateş açılması sonucu olay yerinde bulunan Umutcan Baydar ile Ramazan Gülbahar silahla yaralanmış, olayın zanlısı olarak tutuklanan Hakan Çelik hakkında ise "kasten öldürmeye teşebbüs etme ve ruhsatsız tabanca taşıma" suçlarından dava açılmıştı.

