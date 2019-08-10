Adana'daki silahlı ve bıçaklı kavga

Adana'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce S.F'nin (26) öldüğü, arkadaşı M.Ö. (28) ile olayla ilgisi bulunmayan H.A. (26) ve S.C.E'nin (5) yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında M.S.K. (19), G.T. (22), E.E. (38) ve A.Ş'yi (19) gözaltına aldı.

Pompalı tüfeği kullandığı öne sürülen M.S.K. ile maktul S.F'nin daha önce arkadaş oldukları, maktulün zanlının kayınvalidesinin evine silahla ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandığı ve 20 gün önce tahliye edildiği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan M.S.K, G.T. ve E.E. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki S.C.E'nin zanlı E.E'nin oğlu olduğu öğrenildi.