HABER

Adana'daki silahlı ve bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:55 | Son Güncelleme

Barışmak için bir araya gelen iki grup arasında bir kişinin öldüğü, biri çocuk 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı - Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Güvenlik kamerası kayıtlarında silahı kullanan şüphelinin, husumetli olduğu kişilere pompalı tüfekle ateş açması yer alıyor

Adana'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 5 gün önce S.F'nin (26) öldüğü, arkadaşı M.Ö. (28) ile olayla ilgisi bulunmayan H.A. (26) ve S.C.E'nin (5) yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında M.S.K. (19), G.T. (22), E.E. (38) ve A.Ş'yi (19) gözaltına aldı.

Pompalı tüfeği kullandığı öne sürülen M.S.K. ile maktul S.F'nin daha önce arkadaş oldukları, maktulün zanlının kayınvalidesinin evine silahla ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandığı ve 20 gün önce tahliye edildiği belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan M.S.K, G.T. ve E.E. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki S.C.E'nin zanlı E.E'nin oğlu olduğu öğrenildi.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde husumetli iki grup arasında buluşma esnasında kavga çıkması, yol kenarında gizlenen M.S.K'nin S.F. ve M.Ö'ye pompalı tüfekle ateş açması, yaralılardan biri uzaklaşmaya çalışırken peşinden gidip yakın mesafeden ateş etmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında yere düşen yaralıya başka bir kişinin tekme attığı görülüyor.

- Olay

Sümer Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta S.F. ve M.Ö. husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gittikleri esnada tartışma çıkmış, silahlı ve bıçaklı kavgada S.F. ve M.Ö. ile H.A. ve S.C.E. yaralanmıştı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.F. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Artvin'de bayram namazı saat kaçta?Artvin'de bayram namazı saat kaçta?
Ardahan'da bayram namazı saat kaçta?Ardahan'da bayram namazı saat kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana kavga

En Çok Okunan Haberler

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Bingöl 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Bingöl için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Bilecik 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Bilecik için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Bayburt 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Bayburt'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Batman 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Batman'da bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı Bartın 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Bartın'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı Balıkesir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Balıkesir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.