Adana'daki su taşkınları

Adana Valiliği, önceki yıllara göre yaşanan aşırı yağışın taşkınlara neden olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Adana'da uzun yıllar aralık ayı metrekareye düşen yağış ortalamasının 119,1 kilogram, 2018 yılı Aralık ayında düşen miktarın ise 308,5 kilogram olarak gerçekleştiği belirtildi.

Uzun yıllar ocak ayı yağış miktarı 107,6 kilogram olan şehre, yılın ilk 6 gününde 106,6 kilogram yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, Yumurtalık ilçesinin Kuzupınarı, Yeşilköy, Kırmızıdam ve Kaldırım, Ceyhan'ın Hürriyet, Mithatpaşa, Küçükkırım, Yılankale, Nazımbey, Yeniköy ve Ağaçpınar, Karataş ilçesinin Kızıltahta, Yüreğir'in Eski Misis, Aşağı Yahşiler, Vayvaylı, Kütüklü ve Esenler Mahallelerinde, aşırı yağıştan etkilenen bölgelerde ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

Gece yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bahçe, tarla ve sebze ekili alanlarda gerçekleşen su baskınlarını tespit çalışmaları yetkililerce yapılmakta olup taşkınlara karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüğü koordineli bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." denildi.

