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Adana'daki suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Adana'da, trafik kazası geçiren vatandaşları, kendilerini sigorta şirketi yetkilileri gibi tanıtarak dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üç gün önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4'ü kadın 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarında ağır hasar alan araçların sahiplerini arayarak, kendilerini sigorta şirketi yetkilileri gibi tanıtan şüphelilerin, araçların satışından elde edilen parayı kendi hesaplarına yatırarak dolandırıcılık yaptığını belirlemişti.

Teknik ve fiziki takibin ardından, 25 kişiyi dolandıran, 200 kişiyi de dolandırmaya çalıştığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlenmiş, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen O.A'nın da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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