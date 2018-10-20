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Adana'daki suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 09:28 | Son Güncelleme

Trafik kazası geçiren vatandaşları, kendilerini sigorta şirketi yetkilileri gibi tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Göl manzaralı villa kiraladıkları belirlenen bazı zanlıların, özel şoförlü VIP araçla gece kulübüne giderek eğlenmesi polis kamerasına yansıdı

Adana'da, trafik kazasına karışan vatandaşları, kendilerini sigorta şirketi çalışanı gibi tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 17'si salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce düzenlenen operasyonda yakalanan 20 kişinin emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri savcılıkça da sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan örgüt elebaşı olduğu öne sürülen O.A'nın da aralarında olduğu 3'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Zanlıların lüks yaşamı kamerada

Polisin operasyon öncesi takibe aldığı motosikletli 2 zanlının, hesaplarını kontrol etmek için farklı bankamatiklerden işlem yapması güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü manzaralı villa kiraladıkları belirlenen bazı zanlıların bir kafede buluşması ise polis tarafından kamerayla görüntülendi.

Öte yandan, bazı zanlıların, özel şoförlü VIP araçla gece kulübüne gelip eğlenmesi de polis kamerasınca kaydedildi.

- Operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarında ağır hasar alan araçların sahiplerini arayarak, kendilerini sigorta şirketi yetkilileri gibi tanıtan şüphelilerin, araçların satışından elde edilen parayı kendi hesaplarına yatırarak dolandırıcılık yaptığını belirlemişti.

Teknik ve fiziki takibin ardından 25 kişiyi dolandıran, 200 kişiyi de dolandırmaya çalıştığı tespit edilen suç örgütüne 16 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen O.A. ile annesi ve kardeşinin de bulunduğu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

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