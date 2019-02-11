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Adana’daki suç örgütü operasyonunda 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 08:59 | Son Güncelleme

Adana’da "çıkar amaçlı suç örgütü" kurduğu ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1’i polis 31 kişiden 7’si tutuklandı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen “çıkar amaçlı suç örgütüne” yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Adana’da "çıkar amaçlı suç örgütü" kurduğu ileri sürülen şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1’i polis 31 kişiden 7’si tutuklandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen “çıkar amaçlı suç örgütüne” yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takip sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Kasten yaralama’, ‘Ev ve iş yeri kurşunlanması’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçları ile ilgili yürütülen soruşturmada 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında polis tarafından 42 ayrı adrese 7 Şubat günü düzenlenen operasyonlarda ilk etapta 29 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ederken, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. 1’i polis 31 zanlı 4 gün boyunca emniyette sorgulandı.
Soruşturma kapsamında, zanlıların 2014 yılından bu yana kentte meydana gelen bir kısım yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti gibi eylemlerin bu örgüt tarafından yapıldığı öne sürüldü.
Gözaltına alınan zanlılardan Halim Ş.’nin bu çetenin lideri olduğu da ileri sürüldü. Adliyeye sevk edilen 1’i polis 31 zanlıdan çete lideri olduğu iddia edilen Halim Ş. ile birlikte 7 kişi tutuklandı. 22 zanlı adli kontrol tedbiriyle, 2 zanlı savcılıkta serbest bırakıldı.

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