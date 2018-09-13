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Adana'daki suç örgütü soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

İki ayrı suç örgütüne yönelik yürütülen ve 5 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla aranan zanlı yakalandı

Adana'da 2 ayrı suç örgütüne yönelik yürütülen ve 5 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili örgüt elebaşı olduğu gerekçesiyle aranan şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütüne yönelik yaklaşık 6 ay önce düzenlediği "Ova" ismi verilen operasyon kapsamında örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla aranan Mehmet A'nın merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'ndeki bir depoda bulunduğunu tespit etti.

Depoya operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet A'yı yakaladı.

Zanlı, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Operasyon

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde 6 Mart'ta 550 polisle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla biri kadın 22 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanmış, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Husumetli 2 aileye mensup kişilerden oluşan örgüt üyelerinin silahlı kavgalarında 2 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kalaşnikof ele geçirilmişti.

Zanlıların, Doğankent Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşların tapulu tarlalarını almak için "tefecilik" yöntemiyle kendilerine borçlandırdığı, bazılarını da tehdit ederek arazileri kendi üzerlerine geçirdikleri iddia edilmişti.

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