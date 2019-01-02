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Adana'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye gönderildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında firari bir kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 30 Aralık'ta 10 adrese operasyon düzenlenmiş ve 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ve kuru sıkı tabanca ile bazı şüphelilerin DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu gösterdiği öne sürülen sözde kimlik kartları ele geçirilmişti.

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8 şüpheli adana adliye DEAŞ terör

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