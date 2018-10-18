Adana'daki terör örgütü davası

Adana'da terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında firari Suriye uyruklu sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tanıklar İ.Ö. ve H.B. katıldı.

Söz verilen İ.Ö, hastanede hemşire olarak görev yaptığını ve tarihini hatırlayamadığı bir dönemde sanık Riyad Alu'nun bir hafta kadar yoğun bakım ünitesinde kaldığını söyledi.

Riyad Alu'nun kendilerine, Türkçe bilmediğini söylediğini belirten tanık İ.Ö. şöyle devam etti:

''Riyad Alu tedavisi sırasında birden düzgün bir şekilde Türkçe konuşmaya başladı. Bana nerede olduğunu sordu. Ardından "Burası Suriye mi?" diye sordu. Ben cevap vermedim. Kendisine Suriye'de ne yaptığını sorunca, 'Ben Suriye'de YPG saflarında Türkiye'ye karşı savaşıyorum. Savaş sırasında yaralandım. Sonra Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldim' dedi. Bunları söyledikten sonra bu konuyla ilgili bir şey söylemedi.''

Tanık H.B. de hastanede polis memuru olarak görev yaptığını, Alu hakkındaki iddialar üzerine tutanak tuttuğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti de sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

