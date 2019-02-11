Adana'daki terör örgütü davası

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Riyad Alu ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Alu, Suriye'de YPG/PKK saflarında örgüt üyeleri tarafından zorla tutulduğunu ve örgütsel eğitimlere katılmadığını öne sürdü.

YPG/PKK adına istihbarat toplamadığını savunan Alu, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Değerlendirmesi alınan Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Riyad Alu'nun mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

