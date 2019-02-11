HABER

Adana'daki terör örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan Suriye uyruklu tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Riyad Alu ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Alu, Suriye'de YPG/PKK saflarında örgüt üyeleri tarafından zorla tutulduğunu ve örgütsel eğitimlere katılmadığını öne sürdü.

YPG/PKK adına istihbarat toplamadığını savunan Alu, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Değerlendirmesi alınan Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Riyad Alu'nun mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kahramanmaraş’ta Kurtuluş Bayramı etkinlikleriKahramanmaraş’ta Kurtuluş Bayramı etkinlikleri
Gümüş madalya ile dönünce mehteranla karşılandıGümüş madalya ile dönünce mehteranla karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erteleme mevcut hali devam Terör örgütü YPG/PKK tutuklu sanık yargılama

En Çok Okunan Haberler

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Çukur'da dengeleri değiştirecek iki yeni transfer!

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı

Çok sayıda yaralı var! İlk fotoğraflar geldi

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuz sizin için ne diyor?

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Jandarmadan terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret! Bugün geliyor

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İşçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.