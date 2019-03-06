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Adana'daki terör örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suriye uyruklu Riyad Alu ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Alu, Suriye'de YPG/PKK saflarında örgüt üyeleri tarafından zorla tutulduğunu, örgütsel eğitim ve eylemlere katılmadığını öne sürdü.

YPG/PKK adına istihbarat ve bilgi toplamadığını savunan Alu, tahliyesine ve beraatına karar verilmesini istedi.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantılı oluşumu YPG/PKK terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde istihbarat ve bilgi toplama görevi yaptığı ve Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katıldığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Söz hakkı verilen sanık Alu, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, esasa ilişkin savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık Riyad Alu'nun mevcut halinin devamını kararlaştırarak, sanık ve avukatının esasa ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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