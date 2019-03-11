Adana'daki terör örgütü davasında karar

Adana'da terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat topladığı iddiasıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suriye uyruklu Riyad Alu ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Alu, YPG/PKK terör örgütü üyesi olmadığını ve örgütün silahlı eylemlerine katılmadığını öne sürdü.

YPG/PKK adına istihbarat toplamadığını savunan Alu, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantılı oluşumu YPG/PKK terör örgütüne katıldığı, örgüt içerisinde istihbarat ve bilgi toplama görevi yaptığı ve Suriye'de örgütün silahlı eylemlerine katıldığı dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Son sözleri sorulan sanık Alu, mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık Riyad Alu'yu ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

