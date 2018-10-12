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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

Haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ikisi tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında ikisi tutuklu 9 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mahmut Ö. ve İsmail G. ile tutuksuz sanıklar H.G, H.K, İ.B, H.Ç, İ.Ç, M.B, T.Ö. ve avukatları katıldı.

Sanık Mahmut Ö. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Benim Suriye'de yeğenlerim var. Bütün çabam onları bulmaktır. Örgütsel bir konumum yok. Kimseye yönelik silahlı saldırıyı organize etmedim. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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