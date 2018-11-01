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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:07 | Son Güncelleme

Haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan üçü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan üçü tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kenan K, Muhammed Ali B, Cezmi Y. ile tutuksuz yargılanan S.K, M.C, K.Y, H.Ç, H.İ. ve avukatları katıldı.

Sanık Kenan K. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Örgütsel bir konumum da yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların tutuklulukta kaldıkları süre ve adli kontrol hükümlerinin beklenen amacı karşılayacağı hususları dikkate alınarak bu aşamada tahliyelerine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıklar Kenan K, Muhammed Ali B, Cezmi Y'nin adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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