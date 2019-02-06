Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk önce tanık olarak dinlenen E.C, sanık K.K'yi "Ebu Müslüm" kod adlı örgüt üyesinin sohbet toplantılarında gördüğünü ve bu toplantılara DEAŞ'ın Adana il emiri olduğu iddia edilen kişinin de katıldığını söyledi.

Sanık K.K. ise savunmasında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının bulunmadığını iddia etti. Terör örgütüyle bir ilgisinin bulunmadığını savunan K.K, "Örgütsel bir konumum da yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

