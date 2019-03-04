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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:30 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Esef T, Ömer G, Hüseyin Y, Muhammet T. ile tutuksuz yargılanan Vedat Ş. ve avukatları katıldı.

Sanık Ömer G. savunmasında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "DEAŞ'ın Suriye'de bulunan örgüt kamplarına gitmedim. Arkadaşıma attığım bir mesajda 'Her şey bir düğmeye bakıyor' ve 'Karataş lisesinde kıyım yapacağız' sözleriyle bombalı veya silahlı bir eylemi ima etmedim. İddia edildiği gibi Hatay'da terör örgütü DEAŞ üyeleriyle görüşmedim. Telefonumdaki telegram programı örgütsel bir amaç için yüklü değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut deliller dikkate alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Esef T, Hüseyin Y, Muhammet T'nin adli kontrol hükümleriyle tahliyesine, sanık Ömer G'nin ise mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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