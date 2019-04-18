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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Feyzullah Yeşildeniz, Süleyman Seginç ve Yusuf Kırtay ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Feyzullah Yeşildeniz, Suriye'ye akrabalarını görmek için gittiğini belirterek, ''DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Tanık beyanları gerçek değildir. İddia edildiği gibi sahte kimlik kullanmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, tahliye ya da beraatlarına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklar Feyzullah Yeşildeniz, Süleyman Seginç ve Yusuf Kırtay'ın adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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