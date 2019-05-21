Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz 7 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.Y, S.K, M.A.B, M.C, K.K, K.Y. ve H.I. ile avukatları katıldı.

Sanık C.Y. savunmasında, Suriye'de terör örgütü DEAŞ kamplarına gitmediğini ve örgütsel bir görevinin olmadığını söyledi.

Hakkındaki tanık beyanlarının gerçek olmadığını savunan C.Y, ''DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Adana'da örgütsel toplantılara katılmadım. Silahlı bir eylemde bulunmadım. Beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların cep telefonu görüşme kayıtlarının incelenmesi için gerekli yerlere müzekkere yazılması ve dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

