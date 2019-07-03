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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı - Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan sanık, hakim karşısına çıktı.

Adana 13.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Ahmed K. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının olmadığını iddia etti.

Suriye'nin Haseke şehrinde yaşadığını belirten Ahmed K, ''Benim yaşadığım bölgenin bir bölümüne terör örgütü YPG/PKK, bir bölümüne de rejim güçleri hakim olmuştu. Ben DEAŞ terör örgütüne katılmadım. Suriye'den kaçarak, Türkiye'ye geldim. Telefonumda tespit edilen silahlı eğitim ve eylem videoları bana ait değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve sanığa ait cep telefonunun bilirkişiye gönderilerek incelenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed K'ye ait dijital materyaller üzerinde bilirkişi raporu aldırılmasına ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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