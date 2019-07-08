Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla dava açılan 9 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar C.O, E.T, K.S, M.B, M.Ç, M.E.D, Y.S, O.D. ve Z.D. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık K.S, DEAŞ'la bağlantısının olmadığını iddia etti.

Suriye'ye telefon ticareti yapmak için gittiğini öne süren sanık K.S, ''Ben Suriye'de DEAŞ'ın örgüt kamplarına gitmedim. Bulunduğum bölgede kaçakçılar vardı. Hiçbir silahlı ve örgütsel eyleme katılmadım. Zaten bizzat kendim Kilis'te jandarmaya teslim oldum. Terör örgütü DEAŞ üyesi değilim. Beraatimi talep ederim.'' beyanında bulundu.

Diğer sanıklar da DEAŞ üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

Duruşma savcısı, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

