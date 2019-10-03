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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 13 sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.B, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Ben terör örgütü üyesi değilim. Evimde polis tarafından ele geçirilen kitapların DEAŞ ile bir ilgisi yoktur. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Suriye'de örgüt kamplarına gitmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terör örgütü Erteleme mütalaa savunma

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