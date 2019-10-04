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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuksuz sanıklar Hamit H. ve Saddam H. ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Hamit H'ye ait dijital materyallerin incelemesinde silahlı, üniformalı örgütsel fotoğraflar tespit edildiğini belirterek sanığa bu konudaki savunmasını sordu.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan sanık Hamit H, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Fotoğraftaki kişi ben değilim. Suriye'de örgüt kamplarına gitmedim. Ben Halep bölgesinde yaşıyordum. Silahlı hiçbir eyleme katılmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanık Saddam H. de herhangi silahlı bir eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ terör örgütü dijital materyal Erteleme savunma

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