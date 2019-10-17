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Adana'daki terör örgütü DEAŞ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçundan dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçundan dava açılan tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Suat Ö, Sebahattin D, Orhan R. ve Ali M. ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan sanık Suat Ö, DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantısının bulunmadığını iddia edilerek, ''Suriye'de örgüt kamplarına katılmadım. Tanık beyanları gerçek değildir. Sahte kimlik ve kod adı kullanmadım. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme ve örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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Adli Kontrol DEAŞ terör örgütü Erteleme savunma

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