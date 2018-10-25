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Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:04 | Son Güncelleme

Haklarında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan dava açılan tutuksuz 23 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında haklarında ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz 23 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklardan A.U. savunmasında sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu fakat hesabının bilmediği bir tarihte çalındığı söyledi.

Kimseye hakaret etmediğini öne süren A.U, ''Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Facebook sayfamdaki paylaşımlar bana ait değildir. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantılarının olmadığını ve bu yönde sosyal medya paylaşımları yapmadıklarını belirterek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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adana Terör örgütü PKK/KCK davası terör örgütü propagandası

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