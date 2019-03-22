Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.Y ile tutuksuz sanıklar M.A.B, D.B, N.B, H.B. ve avukatları katıldı.

Sanık M.A.B, terör örgütü PKK/KCK üyesi hiç kimseye evinde barınma imkanı sağlamadığını öne sürerek, ''PKK/KCK terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar M.A.B, D.B. ve N.B'nin ''terör örgütüne yardım etmek'' suçundan, S.Y'nin ''silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından cezalandırılmasını, sanık H.B'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

