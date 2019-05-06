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Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:51 | Son Güncelleme

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet K. ile avukatları katıldı.

Sanık Mehmet K. savunmasında, PKK/KCK terör örgütüne herhangi bir yardımda bulunmadığını iddia ederek ''Ben PKK terör örgütü üyesi değilim. Silahlı bir faaliyete katılmadım. Ben HDP İl yönetim kurulu üyesiyim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet K'nın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Adli Kontrol Erteleme savunma terör örgütü PKK/KCK

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