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Adana'daki terör örgütü PKK/KCK davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından dava açılan tutuksuz sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddiaların hatırlatılıp, savunması alınan sanık V.Y, PKK/KCK terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek korsan gösterilere katılmadığını söyledi.

PKK/KCK terör örgütüne herhangi bir yardımda bulunmadığını belirten sanık V.Y, ''Ben kimsenin PKK terör örgütüne katılması için faaliyet yürütmedim. El yapımı patlayıcı üzerinde tespit edilen parmak izi bana ait değildir. Polislere direnmedim. Beraatime karar verilmesini talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Müşteki Adana İl Emniyet Müdürlüğü avukatı ise sanık V.Y'den şikayetçi olduklarını tekrar ederek cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Erteleme PKK/KCK terör örgütü savunma taraf avukatları

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