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Adana'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:25 | Son Güncelleme

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül: - "Saldırıyla ilgili kulak çınlaması gibi basit rahatsızlıklar da dahil olmak üzere hastanede tedavi edilen 22 kişi taburcu edildi"

Adana'da, özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan 22 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili savcılığa 22 kişinin raporunun ulaştığını söyledi.

Yurdagül, vakalarda çoğunlukla basit yaralanma olduğunu vurgulayarak, "Saldırıyla ilgili kulak çınlaması gibi basit rahatsızlıklar da dahil olmak üzere hastanede tedavi edilen 22 kişi taburcu edildi." ifadesini kullandı.

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