Adana'daki terör saldırısı

Adana'da, özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik terör saldırısının ardından, "personelin kaza ve belalardan korunması amacıyla" kurban kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde kurban kesildiği belirtildi.

Devletin güvenliği ve aziz milletin huzurunu sağlamak amacıyla, zaman mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren güvenlik güçleri için İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katılımıyla "personelin kaza ve belalardan korunması amacıyla" kurban kesimi yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca yönelik yapılan bombalı terör saldırısı sonrası personelin kaza ve belalardan korunması amacıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen kurban kesimine İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Kurban kesiminin ardından şehitlerimiz ve güvenlik güçlerimiz için dua edildi."

Kentte, 25 Eylül'de özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik terör saldırısı düzenlenmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 22 kişi yaralanmıştı.

