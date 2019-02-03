HABER

Adana'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 13:25 | Son Güncelleme

Pozantı ilçesinde 3 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki çocuk da yaşamını yitirdi - Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün otobüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan çocuk yaşamını yitirdi, kazada ölen 4 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, dün aynı aileden 3 kişinin öldüğü kaza sonrası yaralı olarak Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan 9 yaşındaki Emirhan Ayağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kazada yaşamını yitiren 8,5 aylık hamile Fidan Ayağ'ın bebeğinin de anne karnında öldüğü tespit edildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Necmi Ayağ, gelini Fidan Ayağ ile çocukları Emirhan ve Cemre'nin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

Bu arada, kazada yaralanan Hasan Ayağ'ın da Fidan Ayağ'ın eşi olduğu ve Mardin'de bir cenazeye katıldıktan sonra Ankara'ya döndükleri öğrenildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde dün otobüsle çarpışan hafif ticari araçtaki Necmi Ayağ, 8,5 aylık hamile gelini Fidan ve torunu Cemre Ayağ olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Hasan Ayağ ve Emirhan Ayağ Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

PARTNERÜnlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!Ünlü şarkıcıyı gören dondu kaldı!
16 yaşındaki Fatma'dan 2 gündür haber alınamıyor16 yaşındaki Fatma'dan 2 gündür haber alınamıyor
Kamyonet kasasında Avrupa’ya kaçışKamyonet kasasında Avrupa’ya kaçış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.