Adana'daki uyuşturucu operasyonu

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dün sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'ini tutukladı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

- Operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlemişti.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 4 bin 200 uyuşturucu hap, 5 kilogram esrar, 2,5 kilogram skunk, 2 ruhsatsız silah ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 71 bin lira ele geçirilmişti.

