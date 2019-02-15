Adana'daki uyuşturucu operasyonunda biri uzman çavuş, 2 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili biri uzman çavuş, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. D-400 karayolunda önlem alan ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo kokain ele geçti. Araçtaki biri uzman çavuş, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden uzman çavuş C.Z. ve bir kişi tutuklandı, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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