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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda biri uzman çavuş, 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo kokain ele geçirildi.

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda biri uzman çavuş, 2 tutuklama

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili biri uzman çavuş, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. D-400 karayolunda önlem alan ekipler, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo kokain ele geçti. Araçtaki biri uzman çavuş, 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden uzman çavuş C.Z. ve bir kişi tutuklandı, 4 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda biri uzman çavuş, 2 tutuklama

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